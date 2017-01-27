Перевести текст комикса с русского на английский

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Завершен23 заявки322 просмотра

Требуется Перевести текст комикса с русского на английский 3712 зсп  за 250руб. 

Текст в приложении (для ознакомления).

8 лет назад
delain2
39 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

serenit
39 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$4
1 день
Заказ выполнен качественно и в срок. Очень понравилось работать с Екатериной. Рекомендую.
Приятно сотрудничать, оплата своевременная, интересный проэкт!

Заявки фрилансеров

serenit
39 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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