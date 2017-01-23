Перевод - Испанский язык

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Закрыт5 заявок236 просмотров

Вид работы: ПереводПредмет: Испанский языкТема работы: Перевод и сжатый пересказ содержанияКоличество страниц:Срoк сдачи: 23-01-2017Дополнительные требования: Имеются две короткие книги начального уровня языка. Необходимо сделать краткий пересказ содержания (на испанском языке) первой (ее перевод будет приложен вместе с самой книгой) и перевод и краткий пересказ до 5-ой главы (включительно) второй книги. 1 книга https://drive.google.com/open?id=0B2cq4WasUMTAel9OYU9TMDZ3Zkk  Её перевод https://docs.google.com/file/d/0B2cq4WasUMTAV2xuMlFlR3l2Vjg/edit?usp=docslist_api&filetype=msword 2 книга https://drive.google.com/open?id=0B2cq4WasUMTAM0V1cHZYakpvZ0k Работать необходимо только с самими главами книг всю дополнительную информацию в них содержащуюся ни переводить ни пересказывать не нужно.

8 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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