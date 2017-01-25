Перевод статьи на английский язык

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Завершен27 заявок512 просмотров

Необходим перевод 3-4 предложений на английский язык для размещения статьи на сайте.  

8 лет назад
valpatsk
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
23 дня назад
8 лет назад
$1
1 день
Перевод сделан качественно и в срок! Огромное спасибо, сразу видно работает профессионал!
Большое спасибо за интересный проект! Четкая задача, своевременная оплата, рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
23 дня назад
8 лет назад

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