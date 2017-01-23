Рерайт с англоязычных источников на русском (образование)

Нужно писать статьи на русском на тему образования за рубежом!

На данный момент один текст.

Более подробно расскажу исполнителю.

Информацию, скорее всего, нужно искать на англоязычных сайтах.

Оплата: 80 руб за 1000 символов без пробелов.

Пишите скайп и почту для быстрой связи!

Первый текст нужно уже сдать завтра, поэтому прошу обращаться только тем, кто свободный работать.