Рерайт с англоязычных источников на русском (образование)

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Закрыт5 заявок159 просмотров

Нужно писать статьи на русском на тему образования за рубежом! 

На данный момент один текст.

Более подробно расскажу исполнителю. 

Информацию, скорее всего, нужно искать на англоязычных сайтах.

Оплата: 80 руб за 1000 символов без пробелов.

Пишите скайп и почту для быстрой связи! 

Первый текст нужно уже сдать завтра, поэтому прошу обращаться только тем, кто свободный работать. 

8 лет назад
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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