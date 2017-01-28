Перевод

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Завершен9 заявок229 просмотров

Написать английский текст.

подробности обговорим в ЛС.

8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$7
1 день
Отличные навыки копирайтинга на английском, молодец!
Андрей всегда приятен в общении и моментально оплачивает работу. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад

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