Нужно писать статьи на русском на тему образования за рубежом! На данный момент один текст. Более подробно расскажу исполнителю. Информацию, скорее всего, нужно искать на англоязычных сайтах. Оплата: 80 руб за ...
Перевод
Написать английский текст.
подробности обговорим в ЛС.
Выбранный исполнитель
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