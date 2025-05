Перевод с английского статей - тематика Эфирные Масла

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется человек для перевода серии статей с английского языка на тему эфирные масла.

https://draxe.com/what-is-aromatherapy/ - вот первое задание.

Подобного объема материал будет каждые 2-3 дня.

Для теста прошу перевести один абзац (и отправить в личку или оставить под данной темой):

Aromatherapy is a type of alternative medicine practice utilizing fragrant/aromatic essential oils that are derived from a wide variety of healing plants. When inhaled or applied to the skin, therapeutic-grade essential oils (also sometimes called volatile oils) have been shown to help people overcome various health problems without the need for medications.

прошу предлагать Ваши цены, а также делать тестовый перевод всем желающим!

Всем удачи!