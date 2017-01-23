Нужен перевод с украинского на русский с двух телерепортажей: В этом перевод только до 1 мин 20 сек: https://twitter.com/chastime/status/823259939665801220 В этом видео перевести только 1 мин 40 сек: http://ukrainian.voanews.com/a/viktor-palamarchuk-ukrainian-express-istoriia-uspihu/3533752.html ...
Перевод сайта
Необходимо перевести сайт с русского на белорусский и казахский язык.
Профиль компании - продажа кабельно-проводниковой продукции.
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