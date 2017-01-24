Перевести договор на английский, 6 страниц

Всех приветствую! Суть задачи следующая:

У нас есть договор на русском языке, нам нужно перевести его на английский

Сделать максимально качественно и корректно + предоставим похожий договор на английском языке, который заключали с другим клиентом.

Задачу важно сделать оперативно (в течение 4 часов)

Оплата 1300 рублей» Оставляйте свой скайп.