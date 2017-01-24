Перевести с английского и наполнить контентом сайт bsrgames.com.ua.

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Закрыт18 заявок269 просмотров

Необходимо перевести с английского готовое описание товаров (40-60), подобрать фото, и написать несколько статей в раздел новости. 

8 лет назад
guest_148543031892
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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