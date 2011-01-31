Перевод с латышского языка на русский язык

$300
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Закрытнет заявок173 просмотра

Здравствуйте!

Ищу человека, который понимает латышский язык. У меня есть два документа на латышском языке: паспорт и справка. Мне их нужно перевести на русский язык до завтрашнего утра, 10:00 МСК. Общее количество слов для перевода не превышает 300. Есть бюджет: 300 рублей. Оплачу сразу же по выполнению работы через ПС Яндекс.Деньги, или PayPal, Moneybookers. Словом, работа не совсем для профессиональных переводчиков, а скорее носителей латышского языка или жителей Латвии. Скидывайте свои предложения по общему адресу эл. почты mosprotext21 (at) gmail (dot) com.

14 лет назад
mazlum
53 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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