Нужен переводчик финский На два дня в СПБ. (середина февраля) работа с 9,30 - 18,00
Перевод с латышского языка на русский язык
Здравствуйте!
Ищу человека, который понимает латышский язык. У меня есть два документа на латышском языке: паспорт и справка. Мне их нужно перевести на русский язык до завтрашнего утра, 10:00 МСК. Общее количество слов для перевода не превышает 300. Есть бюджет: 300 рублей. Оплачу сразу же по выполнению работы через ПС Яндекс.Деньги, или PayPal, Moneybookers. Словом, работа не совсем для профессиональных переводчиков, а скорее носителей латышского языка или жителей Латвии. Скидывайте свои предложения по общему адресу эл. почты mosprotext21 (at) gmail (dot) com.
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