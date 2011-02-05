Перевод текстов на тему "Покер" (2500 знаков)

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Завершен19 заявок354 просмотра

Перевести текст о покер-румах на английский язык.

Часть предложений повторяется.

Укажите, пожалуйста, сумму, за которую готовы выполнить работу.

14 лет назад
StepanovAndrey
Андрей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Перевод текста выполнен быстро и качественно. С удовольствием буду работать с Екатериной и впредь.
Порядочный и ответственный заказчик. Четкая постановка задачи, оплата мгновенная. Работать было очень комфортно. Буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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