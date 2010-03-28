Перевод стихотворения

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен14 заявок362 просмотра

Требуется художественный перевод стихотворения с английского

15 лет назад
Obogrelov
Сергей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

unfair
33 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Быстро, качественно, с душой!!!

Заявки фрилансеров

unfair
33 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод сайта

    $500

    Требуется технический перевод (без использования программ-переводчиков) сайта www.tracon.ru на немецкий и английский языки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен перевод с русского на испанский

    Нужно перевести 4 странички текста с русского на испанский . Просим к переводу отнестись добросовестно . Текст прилагаю . Пишите свои предложения -за какой строк вы его выполните и сколько просите за перевод . ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод со словенского

    Необходимо срочно перевести со словенского один документ - 1700 символов с пробелами. От Вас: Срок ICQ e-mail цена. Заявки скрыты от других пользователей. Можно также стучаться в ICQ ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приватный проект для olga81 (s______x-de)

    $104

    Исполнитель определен, детали обсуждались в переписке. Просьба не участвовать. Локализация сайта s______x-de + переводы PDF документов с сохранением верстки. Цена 4 уе за 1800 знаков без верстки. Цена 5 уе ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевести сайт на польский язык

    Нужно перевести сайт rrm-group.com на польский язык. На сайте 5 страничек информации. Прошу выполнить работу качественно и желательно сегодня. Предпочтение украинским исполнителям, для удобства оплаты.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод англ-рус. инструкции к самолету р/у

    Технический перевод инструкции к р/у самолету. Конечный файл - Word, рисунки в тексте, подписи русифицированы, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования текста и рисунков. Файл в приложении. Указывайте Вашу цену ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод с туркменского на русский

    $50

    Уважаемые переводчики! Сегодня необходим перевод военного билета с туркменского на русский язык. Кто готов взяться за подобную работу? Цена вопроса 500 рублей. Контакты для связи - skype - ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад