Требуется технический перевод (без использования программ-переводчиков) сайта www.tracon.ru на немецкий и английский языки.
Нужен перевод с русского на испанский
Нужно перевести 4 странички текста с русского на испанский . Просим к переводу отнестись добросовестно . Текст прилагаю . Пишите свои предложения -за какой строк вы его выполните и сколько просите за перевод .
С уважением .
Выбранный исполнитель
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