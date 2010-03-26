Нужен перевод с русского на испанский

Великолепно !!! Потрясен прекрасно выполненным заданием -если можно было бы поставить больше 10 баллов -поставил бы не задумываясь . Из выполненного задания видно что этот человек имеет действительно высокие знания языка в нашем случае даже не одного ,а двух испанского и русского . С ним приятно сотрудничать .