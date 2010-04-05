Требуется технический перевод (без использования программ-переводчиков) сайта www.tracon.ru на немецкий и английский языки.
Приватный проект для olga81 (s______x-de)
Исполнитель определен, детали обсуждались в переписке. Просьба не участвовать.
Локализация сайта s______x-de + переводы PDF документов с сохранением верстки.
Цена 4 уе за 1800 знаков без верстки.
Цена 5 уе за 1800 знаков с версткой под оригинал.
Стоимость проекта определяется в финале по фактическому объему. Оплата внутри сервиса.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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