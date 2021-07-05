Перевод текста с русского на французский

В ИТ-компанию требуется специалист со знанием немецкого языка не ниже уровня B2 для удаленной работы. Обязанности включают периодические переводы, поиск информации и выполнение маркетинговых задач. Начальная ставка 800$ с возможностью повышения. Работа на фулл-тайм на 8 часов в день. Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов!