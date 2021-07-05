Перевод текста с русского на французский

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка147 просмотров

Перевод текста с русского на французский для рекламного ролика

https://docs.google.com/document/d/1FfWPVHilis4nxZT-zSANih4aQ5iK2uMTy0hIq9MbS2w/edit?usp=sharing

4 года назад
A_Getmanets
28 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

an4121
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
$3
1 день
Всё супер! Качественно, быстро
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Была рада сотрудничеству. Мои наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

an4121
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад

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