Переводчик украинского языка

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Срочно требуется переводчик украинского языка для проверки уже имеющихся переводов с русского языка на украинский язык. Знание английского языка будет плюсом. Объём - 160 000 знаков с пробелами. Оплата 100 руб. / стандарную переводческую страницу 1800 зсп. Просьба указывать в отклике, сможете ли подтвердить знание украинского, английского языка документами (диплом, школьный аттестат).

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