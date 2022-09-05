Перевод видео с английского на русский

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Закрыт1 заявка194 просмотра

Нужно перевести видео с Английского на русский язык в текстовый формат ворд.

Перевод нужен качественный, без потери смыслового значения и адаптаций под русскоязычную аудиторию.

3 года назад
mihed1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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