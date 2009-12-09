С немецкого на русский, инвойсы, 1 день

ПереводыЗакрыт4 заявки219 просмотров
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Добрый день!

Нужен перевод простой документации с немецкого на русский язык. Подробности:

1) направление: с немецкого на русский язык.

2) тематика: инвойсы, коносаменты и т.п. (образец во вложении).

Формат файлов: JPG, перевод нужен в DOC.

3) объем: факту в расчетных страницах по 1800 знаков, всего есть на перевод примерно 23 таких документов, как прилагается в объявлении для образца.

4) срок: 1 день.

5) оплата: системой Webmoney (быстро - 1-2 рабочих дня), Анелик, Контакт, Unistream (медленнее - 3-4 рабочих дня);

6) критерий: качественный перевод тестового отрывка; текст для пробного перевода: можно взять треть или половину документа, опубликованного в приложении (по объему тестовый перевод нужен не более 0,3 страницы).

Кто может помочь, пишите на адрес: [email protected] (копия на [email protected] - для Маржан)

Если есть возможность, в контактах укажите ICQ и/или телефон, чтобы быстрее согласовать размещение заказа.

С уважением,

Александр

14 лет назад
AlexanderPraim
Александр 
44 годаКазахстан
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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