С немецкого на русский, инвойсы, 1 день

Здравствуйте. Надо вот что: 1)Предоставить для заполнения стандартную форму с резюме для программиста в Германии. 2)Перевести заполненную форму.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен перевод простой документации с немецкого на русский язык. Подробности:
1) направление: с немецкого на русский язык.
2) тематика: инвойсы, коносаменты и т.п. (образец во вложении).
Формат файлов: JPG, перевод нужен в DOC.
3) объем: факту в расчетных страницах по 1800 знаков, всего есть на перевод примерно 23 таких документов, как прилагается в объявлении для образца.
4) срок: 1 день.
5) оплата: системой Webmoney (быстро - 1-2 рабочих дня), Анелик, Контакт, Unistream (медленнее - 3-4 рабочих дня);
6) критерий: качественный перевод тестового отрывка; текст для пробного перевода: можно взять треть или половину документа, опубликованного в приложении (по объему тестовый перевод нужен не более 0,3 страницы).
Кто может помочь, пишите на адрес: [email protected] (копия на [email protected] - для Маржан)
Если есть возможность, в контактах укажите ICQ и/или телефон, чтобы быстрее согласовать размещение заказа.
С уважением,
Александр
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