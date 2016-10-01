Сделать перевод документа с украинского на английский язык (срочно!)

Добрый день. Срочно (в распоряжении есть не больше 36 часов) нужно сделать перевод документов с украинского языка на английский язык.

Документы, которые нужно будет перевести:

1) свидетельство о браке (1 стр)

2) договор о покупке/продаже квартиры (4 стр)

3) выписка с единого реестра (предпринимателя) (3 стр).

Жду ваших заявок. Исполнителю передам фото документов