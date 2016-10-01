Любительский перевод с китайского на русский

ПереводыЗакрыт4 заявки334 просмотра
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Перевод китайской новеллы. 

Объем очень большой, на несколько месяцев вперед. В новелле около 1000 глав. (в главе 10-20т.зн.)

Перевод любительский, так как ставка очень низкая!

Главное, чтобы был понятен смысл. 

20р. / 1 тыс.зн. с пробелами 

Если согласны, пишите. Обсудим условия.

7 лет назад
dip1
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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