С английского 7-10 страниц на понедельник 12.00 мск

Добрый день!

Нужен перевод с английского на русский:

1. файл: https://app.box.com/s/az9eb3sz566tlfmv4rro8mrgjgalhgis

- файл примерно 14 страниц PDF, буду делить на две части

- одна часть одному переводчику примерно 7-9 страниц по 1800 знаков, по выходу в Word

2. срок: до 12 мск в понедельник 03/10/2016

3. оплата 250 RUR / страницу (1800 знаков), на карту Visa/MasterCard через Яндекс или Qiwi, в течение 2 дней после сдачи перевода.

Требования:

- Перевод нужен хороший, без роботов.

- Форматирование: 1-в-1 не требуется, но это должен быть файл Word с аккуратным форматированием

(колонтитулы и оглавление автоматические стандартными функциями Word, текст текстом - а не боксами, рисунки и схемы - подскажу как просто оформить).

Кто может помочь - пишите или оставляйте заявку.

Укажите свой мобильный и часовой пояс - для быстрой связи.

Тестовый перевод 76 слов прошу также выслать личным сообщением, чтобы примерно заранее оценить качество перевода. Это решающий фактор.

Для перевода:

Lesson Learned: Any experience (or observation) concerning how a problem has been solved during the execution of a project/activity, to be integrated into the working methods as a tool to achieve the expected goals in terms of time, costs and quality and to be considered useful to face next projects/activities. Such experience may be either a negative or positive outcome of a particular courseof actions. LL is a part of the MET GroupKnowledge Management.

С уважением,

Александр