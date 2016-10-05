С английского 7-10 страниц на понедельник 12.00 мск

ПереводыЗавершен9 заявок346 просмотров
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Добрый день!

Нужен перевод с английского на русский:

1. файл: https://app.box.com/s/az9eb3sz566tlfmv4rro8mrgjgalhgis

- файл примерно 14 страниц PDF, буду делить на две части

- одна часть одному переводчику примерно 7-9 страниц по 1800 знаков, по выходу в Word

2. срок: до 12 мск в понедельник 03/10/2016

3. оплата 250 RUR / страницу (1800 знаков), на карту Visa/MasterCard через Яндекс или Qiwi, в течение 2 дней после сдачи перевода.

Требования:

- Перевод нужен хороший, без роботов.

- Форматирование: 1-в-1 не требуется, но это должен быть файл Word с аккуратным форматированием

(колонтитулы и оглавление автоматические стандартными функциями Word, текст текстом - а не боксами, рисунки и схемы - подскажу как просто оформить).

Кто может помочь - пишите или оставляйте заявку.

Укажите свой мобильный и часовой пояс -  для быстрой связи.

Тестовый перевод 76 слов прошу также выслать личным сообщением, чтобы примерно заранее оценить качество перевода. Это решающий фактор.

Для перевода:

Lesson Learned: Any  experience   (or  observation) concerning how  a  problem   has been solved   during  the  execution of a project/activity,  to   be integrated  into   the  working  methods  as  a  tool  to  achieve  the expected   goals  in  terms  of  time,  costs  and  quality  and  to  be considered useful to face next projects/activities. Such experience may be either  a negative  or positive outcome of a particular courseof actions.  LL is a part of the MET GroupKnowledge  Management.

С уважением,

Александр

7 лет назад
AlexanderPraim
Александр 
44 годаКазахстан
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$5
2 дня
Оксана помогла выполнить перевод документации в сжатые сроки. Спасибо за оперативность!
Очень приятно сотрудничать!
bnm743ld
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$20
1 день
Алексей быстро и без вопросов помог выполнить перевод документации в сжатые сроки. Спасибо за оперативность!
У Александра всё чётко поставлено, сработали оперативно, без лишних движений, всё оплачивается в строго оговоренные сроки. Надеюсь, будем сотрудничать дальше. Спасибо!
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Елизавета 
28 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Елизавета помогла выполнить перевод документации в сжатые сроки. Спасибо за оперативность!
Отличный коммуникабельный заказчик с четкой постановкой задачи и своевременной оплатой!
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