Перевести статьи на английский. Тематика - программирование

ПереводыЗавершен20 заявок348 просмотров
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Требуется специалист для перевода нескольких статей на тему веб-разработки.

Общий размер - 8790 знаков

Сами статьи в приложении

Переведенные статьи необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx

Заявки без указанного бюджета не рассматриваются. Работа только через безопасную сделку.

7 лет назад
aivashkevich
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
annie_st
Анна 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 дней назад
7 лет назад
$25
1 день
Как всегда доволен работой. Всем рекомендую к сотрудничеству. Человек не с проста в ТОП-1, за несколько заказов полностью это подтвердил.
Артём - один из лучших заказчиков, с которыми приходилось работать. Большое спасибо! Рекомендую всем!
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