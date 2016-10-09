Перевести статьи на английский. Тематика - программирование

Перевод китайской новеллы. Объем очень большой, на несколько месяцев вперед. В новелле около 1000 глав. В главе как правило до 20тыс.зн. Перевод любительский, так как ставка очень низкая!! НО Главное, чтобы был понятен смысл и были окончания правильные. 55 ...
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Требуется специалист для перевода нескольких статей на тему веб-разработки.
Общий размер - 8790 знаков
Сами статьи в приложении
Переведенные статьи необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx
Заявки без указанного бюджета не рассматриваются. Работа только через безопасную сделку.
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