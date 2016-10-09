Перевести статьи на английский. Тематика - программирование

Здравствуйте. Задание состоит в том, что мне периодически будут требоваться переводы(на указанные языки) для того, чтобы на сайте публиковать. Ищу низкую цену в расчете на: - то, что тексты простые (без сложной терминологии и оборотов) - что буду делать ...