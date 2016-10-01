Перевод англ-рус

Перевод китайской новеллы. Объем очень большой, на несколько месяцев вперед. В новелле около 1000 глав. В главе как правило до 20тыс.зн. Перевод любительский, так как ставка очень низкая!! НО Главное, чтобы был понятен смысл и были окончания правильные. 55 ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Необходимо выполнить перевод нескольких страниц. Я всего документа надо будет перевести 4 последние страницы. Срок да 12:00-12:30 сегодня. Оценивайте свои силы и оставляйте заявки, указав стоимость вашей работы.
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