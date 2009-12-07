Срочный перевод

Имеется несколько документов (точнее 19550 знаков с пробелами т.е. не более 11 стр.). Тест про профессиональные соковыжималки. Требуется очень быстро взять и все это перевести. Критерий выбора победителя – как быстро и сколько стоит.

Только для профессиональных переводчиков имеющих свободное время буквально сейчас.