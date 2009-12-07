Срочный перевод

$66
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен16 заявок440 просмотров

Имеется несколько документов (точнее 19550 знаков с пробелами т.е. не более 11 стр.). Тест про профессиональные соковыжималки. Требуется очень быстро взять и все это перевести. Критерий выбора победителя – как быстро и сколько стоит.

Только для профессиональных переводчиков имеющих свободное время буквально сейчас.

16 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

olga81
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$66
2 дня
Как всегда на 5+. Ольга перевела уже кучу всего для нас и в основном все четко в срок и без замечаний.
Как всегда оплата своевременная, замечания исключительно конструктивные и по делу. Побольше бы таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

olga81
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад