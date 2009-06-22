Перевод сайта с rus на англ. и китайск.

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Закрыт16 заявок429 просмотров

Тематика - forex

Требуется хороший(е) переводчик(и), креативный, со знанием предметной области и терминологии.

Изначальный контент будет на русском, пока нужен английский и китайский, аналог сайта.

Так как контент постоянно будет дополняться и обновляться, требуются постоянные переводчики с оперативной реакцией.

Порядок следующий:

1) вы присылаете заявку где указываете стоимость своих услуг, ссылку на портфолио и контакт ICQ или Skype.

2) всем понравившимся мне кандидатам я отправляю ссылку на одну из страниц сайта для пробного перевода (100-200 слов).

3) После окончательного выбора кандидата(ов), я отправляю задание в виде ссылки на страницу или раздел сайта и общую стоимость.

4) Вы переводите, высылаете мне готовый вариант, я принимаю

5) оплачиваю wm или яндекс. и так далее, по кругу, начиная с пункта 3).

16 лет назад
JohnyBGood
Илья 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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