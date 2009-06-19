Добрый день! Нужна помощь в переводе текста с корейского на русский язык. Объем - примерно 200 страниц (трудно оценить точнее, корейским не владею). Стоимость и сроки - ...
Срочно на английский 5 страниц!
Требуется срочно перевести на английский 5 страниц технического текста (Техническое задание на проектирование автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования, активной противопо-жарной защиты здания).
Deadline: 11.00 Строго!
Возможно поделим пополам.
Оплата 30 грн. за 2000 знаков.
Стучите: 405977378
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