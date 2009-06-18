Перевод текста на англ. и немецкий язык

Это человек, который не может общаться с исполнителями. При первой возможности ругается матом, думаю этим все сказано! Что касается возвращения денег, то на просьбу показа своих переводов с выделенными ошибками на них, я ничего не получила, за что и не была выполнена его просьба возвращения 50% от оплаты. Кстати $20 от $60, не были оплачены, что уже составляет 37%. Никому не рекомендую работать с этим человеком! Остерегайтесь таких заказчиков.