Добрый день! Нужна помощь в переводе текста с корейского на русский язык. Объем - примерно 200 страниц (трудно оценить точнее, корейским не владею). Стоимость и сроки - ...
Перевод текста на англ. и немецкий язык
Нужно первести весь текст сайта inshi-merezhi.ua на
- англ
- немецкий
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