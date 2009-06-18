Перевод текста на англ. и немецкий язык

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт19 заявок548 просмотров

Нужно первести весь текст сайта inshi-merezhi.ua на

- англ

- немецкий

языки

16 лет назад
conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад
$3
4 дня
Ужасная работа по переводу. Заказы выполняются не разработчиком а на стороне, при первой лаже, была поблажка и срок на поправку, в итоге вторая лажа с ошибками. Я лично потерял заказчика. Ну и судя по имени Моника, это выдуманный персонаж. Ну и самое занятное, не возвращает деньги.
Это человек, который не может общаться с исполнителями. При первой возможности ругается матом, думаю этим все сказано! Что касается возвращения денег, то на просьбу показа своих переводов с выделенными ошибками на них, я ничего не получила, за что и не была выполнена его просьба возвращения 50% от оплаты. Кстати $20 от $60, не были оплачены, что уже составляет 37%. Никому не рекомендую работать с этим человеком! Остерегайтесь таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • С корейского на русский, 200 страниц

    Добрый день! Нужна помощь в переводе текста с корейского на русский язык. Объем - примерно 200 страниц (трудно оценить точнее, корейским не владею). Стоимость и сроки - ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод с литовского на русский

    Необходимо перевести брачный договор с литовского на русский. Объем - 7 стр. Срок - до понедельника (22 июня). Оплата 250 руб. за 1800 зн. с пр. русского переведенного текста через вебмани или яндекс.деньги.

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод статьи на английский.

    $20

    Требуется перевести развлекательную статью на английский язык. Срок 2 дня. Объем около 7500 знаков. Текст можнео упрощать и сокращать в перделах разумного.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод на чешский

    Ищутся переводчики чешского языка для перевода небольшого текста (2400 симв. с проб) с русского на чешский. Срок до 22 июня. Пишите ваши предложения ниже. Личные сообщения читаться не будут.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод сайта с англ на португальский

    $1000

    Нужно перевести сайт (www.coolutils.com) с английского на португальский. Есть и русская версия, но знание английского обязательно. Объем большой - более 200 000 знаков. Тестовое задание в атаче (достаточно первых 3 абзацев). Тестовое задание не оплачивается. ...

    HTML
    Переводы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Правка текста после автоматического переводчика

    Есть материал по Греции на английском. Мы переводим его промтом, ваша задача подправить текст, привести его к читаемому виду. Главное, чтобы у клиента, зашедшего на сайт туристической фирмы не было ощущения, что текст был написан ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад