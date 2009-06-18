Необходимо перевести брачный договор с литовского на русский. Объем - 7 стр. Срок - до понедельника (22 июня). Оплата 250 руб. за 1800 зн. с пр. русского переведенного текста через вебмани или яндекс.деньги.
С корейского на русский, 200 страниц
Добрый день!
Нужна помощь в переводе текста с корейского на русский язык.
Объем - примерно 200 страниц (трудно оценить точнее, корейским не владею).
Стоимость и сроки - по договоренности.
Кто может помочь - пишите в приват, укажите пожалуйста, хотя бы примерно диапазон стоимости и ориентировочные сроки.
С уважением,
Александр
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