Правка текста после автоматического переводчика

Есть материал по Греции на английском. Мы переводим его промтом, ваша задача подправить текст, привести его к читаемому виду. Главное, чтобы у клиента, зашедшего на сайт туристической фирмы не было ощущения, что текст был написан второклассником, который не знает грамматики ;)

Знание английского не обязательно, не переведенные слова можно заменять на любые другие, которые подходят по смыслу. Плохо стыкующиеся фразы и предложения можно удалять / заменять.

Тексты очень простые и однотипные, на 90% - описания городов, курортов, пляжей и т.д.

Большой процент предложений и фраз не требует корректировки.

Высылаем переведенные тексты, и оригиналы, если нужны.