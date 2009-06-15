Правка текста после автоматического переводчика

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Закрыт64 заявки863 просмотра

Есть материал по Греции на английском. Мы переводим его промтом, ваша задача подправить текст, привести его к читаемому виду. Главное, чтобы у клиента, зашедшего на сайт туристической фирмы не было ощущения, что текст был написан второклассником, который не знает грамматики ;)

Знание английского не обязательно, не переведенные слова можно заменять на любые другие, которые подходят по смыслу. Плохо стыкующиеся фразы и предложения можно удалять / заменять.

Тексты очень простые и однотипные, на 90% - описания городов, курортов, пляжей и т.д.

Большой процент предложений и фраз не требует корректировки.

Высылаем переведенные тексты, и оригиналы, если нужны.

16 лет назад
Doberman666
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

olesika
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
16 лет назад
$10
7 дней

Заявки фрилансеров

olesika
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
16 лет назад

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