Судь задачи токова .У меня есть сайт на автомобильную тематику Мне требуется переводчик который будет переводить материал для это го сайта. Требования : Постоянный доступ в Интернет,Наличие ICQ ...
Правка текста после автоматического переводчика
Есть материал по Греции на английском. Мы переводим его промтом, ваша задача подправить текст, привести его к читаемому виду. Главное, чтобы у клиента, зашедшего на сайт туристической фирмы не было ощущения, что текст был написан второклассником, который не знает грамматики ;)
Знание английского не обязательно, не переведенные слова можно заменять на любые другие, которые подходят по смыслу. Плохо стыкующиеся фразы и предложения можно удалять / заменять.
Тексты очень простые и однотипные, на 90% - описания городов, курортов, пляжей и т.д.
Большой процент предложений и фраз не требует корректировки.
Высылаем переведенные тексты, и оригиналы, если нужны.
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