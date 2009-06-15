Перевод с английского авто новостей

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Закрыт15 заявок434 просмотра

Судь задачи токова .У меня есть сайт на автомобильную тематику

Мне требуется переводчик который будет переводить материал для это го сайта.

Требования :

Постоянный доступ в Интернет,Наличие ICQ или Skype.

Каждый будний день буду отправлять ссылки на сайты с темой, которую нужно переводить.В день будет по 2-3 статейки в среднем 1200 знаков и по 900 знаков.

Жду ваших предложений .Тестовый текст прикрепленн ниже и отправить мне в ЛС !!! И указать сви контакты .

Р.s Работа долго срочная

16 лет назад
fileactive
Евгений 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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