Срочно перевести НА ФРА около 15 стр. за сег.-зав.

SOS

Необходмио

СРОЧНО перевести около 15 стр. НА ФРАНЦ за сег-зав (СРОК СДАЧИ - до 15.00 19 июНя09)

газовый договор. (150 руб. за стр.)

Нужен знающий и отвественный переводчик!!!

Я сама переводчик - НЕ УСПЕВАЮ ВЫОЛНИТЬ ЗАКАЗ, зашиваюсь.

Заказ у меня от бюро переводов МАРТИН, все деньги за заказ пойдут вам (процентов не взимаю...), НО после того, как они расплатятся со мной (обещали в конЦе этой недели).

Лиана.

Моб. тел.: 8.911.393.37.36

E-mail: [email protected]

ICQ: 470-193-419