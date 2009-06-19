Нужно перевести сайт (www.coolutils.com) с английского на португальский. Есть и русская версия, но знание английского обязательно. Объем большой - более 200 000 знаков. Тестовое задание в атаче (достаточно первых 3 абзацев). Тестовое задание не оплачивается. ...
Приватный проект для Юлии
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