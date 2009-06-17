Перевод сайта с англ на португальский

Нужно перевести сайт (www.coolutils.com) с английского на португальский. Есть и русская версия, но знание английского обязательно. Объем большой - более 200 000 знаков. Тестовое задание в атаче (достаточно первых 3 абзацев). Тестовое задание не оплачивается. Знаками считаем все символы, включая html теги.

При корректном переводе Вы получаете весь заказ. Тексты для перевода в html. В том же формате ожидается и перевод, пожалуйста, не Word:) Цена заказа $1000. Оплата по частям - каждые 10 000 знаков. Сроки - минимум 10 000 знаков в неделю.