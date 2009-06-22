Ищутся переводчики чешского языка для перевода небольшого текста (2400 симв. с проб) с русского на чешский. Срок до 22 июня. Пишите ваши предложения ниже. Личные сообщения читаться не будут.
Перевести текст на тему "Закваска кефира"
Нужно перевести с русского на английский текст.
Пишите сразу же стоймость, за весь текст, и контакты.
Выбранный исполнитель
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