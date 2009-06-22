Перевести текст на тему "Закваска кефира"

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Завершен28 заявок506 просмотров

Нужно перевести с русского на английский текст.

Пишите сразу же стоймость, за весь текст, и контакты.

16 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

saz123
Ольга 
43 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Молодец, отлично выполнила работу. Работаем дальше, спасибо.
Отличный заказчик. Приятно было работать!!!

Заявки фрилансеров

saz123
Ольга 
43 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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