Перевод с литовского на русский

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Закрыт8 заявок201 просмотр

Необходимо перевести брачный договор с литовского на русский. Объем - 7 стр. Срок - до понедельника (22 июня).

Оплата 250 руб. за 1800 зн. с пр. русского переведенного текста через вебмани или яндекс.деньги.

16 лет назад
kari-kalini
Наталья 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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