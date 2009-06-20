Надо перевести текст на укр язык!

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Завершен7 заявок218 просмотров

Надо перевести текст на укр язык! но не все, только то что в ".."

16 лет назад
yuratst
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
16 лет назад
$15
1 день
Всё сделано быстро и качественно, не ожидал! Советую всем я буду обращаться еще!!!
Отличный заказчик! Оплата вовремя! Все прошло без сучка и задоронки.

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MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
16 лет назад