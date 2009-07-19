Переводы тематики "знакомства"

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Завершен20 заявок692 просмотра

Требуется написать на английском языке:

100 представлений девушек.

и 50 заголовков к этим описаниям.

Пример представления девушек: "Я сексуальная кошечка, зеленоглазая блондинка. Увлекаюсь спортом, люблю шоппинг. Путешествия - это моя страсть"

Примеры заголовков :

Веришь в любовь с первого?

Хочу найти понимающего парня..

Работа может быть достаточно регулярной. От вас цена за 100 представлений девушек и 50 заголовков к этим описаниям. Как вы понимаете, описания и заголовки в принципе не связаны между собой и носят общий характер.

Заголовкой и конструкций предложений - миллионы. Предпочтение в выборе отдаётся адекватной цене, не забывая про качество.

16 лет назад
evro
21 год в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

KB_MNOGOBUKV
Анастасия 
41 год
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
23 отзыва(-1)
16 лет назад
$12
1 день
Быстро, качественно. В срок.
Прекрасный заказчик, адекватный, доброжелательный, с четким пониманием и способностью объяснить ТЗ. Никаких проблем по оплате. С удовольствием продолжу сотрудничество и другим рекомендую.

Заявки фрилансеров

KB_MNOGOBUKV
Анастасия 
41 год
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
23 отзыва(-1)
16 лет назад