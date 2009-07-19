Переводы тематики "знакомства"

Требуется написать на английском языке:

100 представлений девушек.

и 50 заголовков к этим описаниям.

Пример представления девушек: "Я сексуальная кошечка, зеленоглазая блондинка. Увлекаюсь спортом, люблю шоппинг. Путешествия - это моя страсть"

Примеры заголовков :

Веришь в любовь с первого?

Хочу найти понимающего парня..

Работа может быть достаточно регулярной. От вас цена за 100 представлений девушек и 50 заголовков к этим описаниям. Как вы понимаете, описания и заголовки в принципе не связаны между собой и носят общий характер.

Заголовкой и конструкций предложений - миллионы. Предпочтение в выборе отдаётся адекватной цене, не забывая про качество.