Юридический перевод.

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Закрытнет заявок80 просмотров

Задача (корректировка):

Необходимо перевести договор, с английского на русский.

Примерно 23 полных страницы, прилагаю два файла.

От вас требуется опыт юридического перевода.

СРОК: до 12.00 по МОСКВЕ, то есть менее 24 часов.

От вас жду согласие на перевод по $4 за 1800 знаков.

Если не успеваете все, можете взять часть текста.

Перед оплатой буду проверять один лист перевода, на мой выбор, иначе никак, так как постоянно подсовывают перевод программами-переводчиками.

Вариант перевода через программу-переводчик НЕ ПОДХОДИТ, ЗА ЭТО ПЛАТИТЬ НЕ БУДУ!!!

ВСЕ ОТВЕТЫ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!

16 лет назад
dTrack
Родион 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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