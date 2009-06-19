Юридический перевод

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Закрыт18 заявок311 просмотров

Задача:

Необходимо перевести договор, с английского на русский.

Примерно 23 полных страницы, пример прилагаю.

От вас требуется опыт юридического перевода.

Скидывайте срок и цену.

Вариант перевода через программу-переводчик НЕ ПОДХОДИТ, ЗА ЭТО ПЛАТИТЬ НЕ БУДУ!!!

16 лет назад
Vampire_Adi
Андрей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

alena1602
Алена 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$4
1 день

Заявки фрилансеров

alena1602
Алена 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад

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