Срочный перевод за 2 часа с английского на русский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен13 заявок583 просмотра

Нужно срочно перевести документ, есть 2 часа, могу разделить постранично. Напишите кол-во страниц, которое можете перевести за 1,5-2 часа. Стоимость до 100 рублей за 1800 знаков.

16 лет назад
natali2003
Наталья 
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Viktoria_v
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, с которым приятно работать! Задача ставится конкретно, оплата своевременная. Сотрудничеством довольна.

Заявки фрилансеров

Viktoria_v
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод материалов сайта на английский и японский

    Материал: информационные сообщения о деятельности компании, материалы сайта компании, технические спецификации продукции (ПО). Начальный объем материала: ~1000 слов изначально. Далее – около 300 - 400 слов ежемесячно. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод медицинского текста RU-EN

    $50

    Необходимо перевести медицинское заключение на англ. язык. Объем - примерно 1800-2000 знаков с пробелами. Оплата в wmr - 160 руб. Срок - завтра до 8 утра по Москве. оставляйте ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Юридический перевод.

    Задача (корректировка): Необходимо перевести договор, с английского на русский. Примерно 23 полных страницы, прилагаю два файла. От вас требуется опыт юридического перевода. СРОК: до 12.00 по МОСКВЕ, то есть ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Юридический перевод

    Задача: Необходимо перевести договор, с английского на русский. Примерно 23 полных страницы, пример прилагаю. От вас требуется опыт юридического перевода. Скидывайте срок и цену. Вариант перевода ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно на английский 5 страниц!

    $20

    Требуется срочно перевести на английский 5 страниц технического текста (Техническое задание на проектирование автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования, активной противопо-жарной защиты здания). Deadline: 11.00 Строго! Возможно поделим ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переводы тематики "знакомства"

    Требуется написать на английском языке: 100 представлений девушек. и 50 заголовков к этим описаниям. Пример представления девушек: "Я сексуальная кошечка, зеленоглазая блондинка. Увлекаюсь спортом, люблю шоппинг. Путешествия - это ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Копирование сайта с полным переводом

    http://www.cdtforever.com/ Этот сайт нужно полностью перевести на русский (много технических терминов)-пять разделом меню с подпунктами. Варианты машинного перевода не подойдут, нужна понятная адаптация. Приоритетным является цена. Сроки ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад