Добрый день! Нужна помощь в переводе текста с корейского на русский язык. Объем - примерно 200 страниц (трудно оценить точнее, корейским не владею). Стоимость и сроки - ...
Перевод руководства на англ, фр, нем, исп.
Необходим профессиональный перевод руководства пользователя на английский, французский, немецкий, испанский языки.
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