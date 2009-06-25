Перевод с русского на английский (медицина)

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Завершен34 заявки420 просмотров

Перевод с русского на английский (медицина)

16 лет назад
molenno
Макс 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

juliaabramova
Юлия 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Очень приятный и общительный человек. Работу выполнила на высоком уровне и срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Все отлично! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

juliaabramova
Юлия 
42 года
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Была
7 лет назад
16 лет назад

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