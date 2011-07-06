Срочно! Две маленькие презентации с рус. на англ.

Перевести на русский язык
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Текста немного. Текст простой. Времени очень мало. 3 часа. нужно до 6 утра мне все выслать. Оплата 120р/стр
Жду ваших предложений.
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