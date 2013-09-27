Тексты о полезных свойствах кокосов

ПереводыЗакрыт5 заявок327 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен копирайтер, который будет писать тексты по-английски о полезных свойствах кокоса и его производных. Статьи будут нужны на постоянной основе, у нас куча блогов по этой тематике. Статьи будут по 3000-4000 знаков. Оплата $2 за 1000 символов. Платить мы можем ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ PAYPAL, если вы не сможете получать оплату через paypal, не пишите! Стандартный текст будет заточен под одно ключевое слово, которое будет употребляться в названии текста один раз, один раз в дескрипшене (каждый дескрипшен будет от 140 до 160 символов с пробелами) и два вхождения ключа будет в самом тексте.

10 лет назад
seobidux1
Ежелев 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перевод на русский с английского

    Требуется выполнить осмысленный перевод языковых файлов для CMS Пример текстов: $lang['firesale:dash_overview'] = 'Quick Overview'; $lang['firesale:dash_categorytrack'] = 'Category Tracking'; $lang['firesale:elements:product_sales'] = 'Product Sales'; $lang['firesale:elements:low_stock'] = 'Stock Alerts'; $lang['firesale:dashboard:no_sales'] = 'No sales found in the last 12 months'; ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод текстов на испанский язык

    Требуется перевод с русского на испанский язык. Тематика: игра Minecraft. Текстов (статьи): 33 Суммарное количество знаков с пробелами: 28871 Указывайте пожалуйста цену за весь объем перевода и сроки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод с английского

    Нужно перевести сайт с английского на русский ,тематика сайта авто .Вот пример стр что нужно перевести . Моя цена за перевод 2 дол. http://www.velvet-cars.com/ http://www.velvet-cars.com/technical-info

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • [EN->RU] Описание настройки веб-сервиса

    Выполнить перевод текста (.docx файл в приложении) на русский. Использовать фразы/переводы из существующего файла (.csv). Заявки/сообщения без цены будут игнорироваться. Оплата в webmoney или на карту Приватбанка(для Украины). Переводчики без рейтинга будут рассматриваться только ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик

    В бюро переводов "Профальнс" требуется переводчик малайского и индонезийского языков для регулярных и объемных проектов. Резюме и расценки просим высылать на почту.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад