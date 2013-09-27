Тексты о полезных свойствах кокосов

Нужен копирайтер, который будет писать тексты по-английски о полезных свойствах кокоса и его производных. Статьи будут нужны на постоянной основе, у нас куча блогов по этой тематике. Статьи будут по 3000-4000 знаков. Оплата $2 за 1000 символов. Платить мы можем ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ PAYPAL, если вы не сможете получать оплату через paypal, не пишите! Стандартный текст будет заточен под одно ключевое слово, которое будет употребляться в названии текста один раз, один раз в дескрипшене (каждый дескрипшен будет от 140 до 160 символов с пробелами) и два вхождения ключа будет в самом тексте.