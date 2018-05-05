Звонок на EBay

ПереводыЗакрыт4 заявки232 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток. Банальная ситуация: регистрация, настройка аккаунта,  первая покупка. Через пол часа с EBay приходит письмо: Ваша учетная запись приостановлена. Нужна помощь переводчика для совершения звонка оператору.

6 лет назад
GOODRAM72
51 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад