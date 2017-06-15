Требуется подбор удаленного менеджера по продажам. С гарантией
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне на пару недель нужен ассистент по рекрутинговой работе.
У нас есть несколько открытых вакансий. Тематика - IT
Необходимо будет в платных базах поискать по соответствию по ключевым словам, утвердить кандидата со мной, выслать ему приглашение на собеседование, отметить статус кандидата в google.таблице. Если кандидат не ответил на приглашение - повторить по другим каналам связи, желательно вплоть до телефона (IP-телефонию дадим).
Возможно, даже чатом провести простой предварительный опрос по списку вопросов, мини-собеседование. Результат прислать мне.
Все относительно просто, всему научу, было бы желание и ответственность, базовый интеллект и навыки работы с компьютером. Оплата почасовая или по дням, предлагайте.
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