HR-manager

Сегодня 12.02, вечером после 20, у мюзик-холла требуется один актёр на роль прохожего с текстом на полминуты. 1000р. Подробности при переписке. Оплата на карту. Детали оговариваются
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хьюнет – группа компаний, реализующие высокотехнологичные проекты в разных сферах.Что предстоит делать: - Находить талантливых кандидатов и определять потенциал таких сотрудников; - Вести переговоры, назначать и проводить интервью с кандидатами дистанционно; - После оценочного кандидата, организовывать финальное интервью с руководителем проекта; - Самостоятельно вести вакансии, заниматься полным циклом подбора специалистов; Вы подходите Нам, если у Вас есть: - Готовность много и интенсивно работать в режиме сжатых сроков; - Активность, ответственность, самостоятельность, стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности. Что мы предлагаем: - Сдельную оплату труда в размере месячной оплаты труда специалиста- Сотрудничество с компанией, большинство продуктов которой не имеет аналогов на рынке; - Работа на удаленке, по свободному графику.По поводу вакансии писать менеджеру в телеграме: @komterr
- Похожие заказы
- $15Подбор персонала (HR)нет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется человек для проверки компетентности кадровых и технических специалистов в IT-компаниях. Требования:- Знание и опыт использования Magento 1,2; - Теоретические знания в PHP, Javascript,MySQL (SQL DB experience)- Знание русского языкаЗадание: прохождение устного собеседования по трудоустройству по заданным ...Подбор персонала (HR)2 заявкиЗакрыт4 года назад
[b][u]Задача:[/u][/b] Необходимо закрыть вакансию "Инженер-конструктор". Что требуется: подбор кандидатов, взаимодействие с HR внутри компании, удаленная организация встречи. [b][u]О компании:[/u][/b] Стабильная российская производственная компания. Мы производим и поставляем на нефтедобывающие предприятия антикоррозионные защитные покрытия для НКТ, насосных штанг и ...Подбор персонала (HR)нет заявокЗакрыт4 года назад
Ваша задача будет заключаться в разговоре с продуктологом-косметологом. Они есть, так как у меня активно запущена реклама в фейсубке. Примерно 15 человек в день оставляют заявки. Нужно лишь созваниваться, задавать вопросы, оценивать на адекватность, рассказывать ...Подбор персонала (HR)12 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Центру имплантации зубов нужен опытный ректрутер или HR для подбора персонала в связи с расширением. В настоящий момент нужно оперативно закрыть три позиции. Рассмотрим кандидатов из Москвы с возможностью очных собеседований. Также рассмотрим экспертов ...Подбор персонала (HR)нет заявокЗакрыт4 года назад
У меня есть собственная компания по наращиванию ноготочков и т.д. Мне нужен помощник, чтобы проверить обслуживание персоналом моих клиентов. Я дам контакты. Вы должны написать им в WhatsApp и ответить любым сообщением.Подбор персонала (HR)6 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Срок - до 20 января. Что сделать: разместить вакансию на любых площадках/источниках, за ваш счёт. Обзвонить кандидатов, отсеять нерелевантные отклики. Нам нужен замотивированный специалист. Либо с опытом, либо без опыта, но с багажом знаний и умений - ...Подбор персонала (HR)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо в разных регионах Украины, находить сотрудников в охрануПодбор персонала (HR)3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Есть ряд накопившихся задач. Разнообразные и не требующие специальной подготовки. Приведу несколько пунктов из списка здесь: - найти 10-20 тематических каталогов и разместить там нформацию о сайте (сайтов 5 на различные тематики). - Найти в ...Подбор персонала (HR)5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день ! Сейчас требуется закрыть одну вакансию аккаунт менеджера. Если понравится сотрудничество - продолжим дальше. Не знаю, что требуется и как оплачиваются эти услуги, поэтому жду предложений.Подбор персонала (HR)4 заявкиЗакрыт4 года назад