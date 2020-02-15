HR-manager

Хьюнет – группа компаний, реализующие высокотехнологичные проекты в разных сферах.Что предстоит делать: - Находить талантливых кандидатов и определять потенциал таких сотрудников; - Вести переговоры, назначать и проводить интервью с кандидатами дистанционно; - После оценочного кандидата, организовывать финальное интервью с руководителем проекта; - Самостоятельно вести вакансии, заниматься полным циклом подбора специалистов; Вы подходите Нам, если у Вас есть: - Готовность много и интенсивно работать в режиме сжатых сроков; - Активность, ответственность, самостоятельность, стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности. Что мы предлагаем: - Сдельную оплату труда в размере месячной оплаты труда специалиста- Сотрудничество с компанией, большинство продуктов которой не имеет аналогов на рынке; - Работа на удаленке, по свободному графику.По поводу вакансии писать менеджеру в телеграме: @komterr