Менеджер интернет магазина Требуется менеджер в интернет магазин. Рабо

Подбор персонала (HR)Закрыт6 заявок1928 просмотров
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Требуется менеджер в интернет магазин.Работа удалённая в интернете, график свободный 2-3 ч в день, дoxoд от 25000р в мес. Возможность совмещать с любым видом деятельности.Активные, целеустремлённые, обучаемуе, желающие зарабатывать.Пополнять клиентскую базуРегистрация новых клиентовДавать информацию клиентамРабота с партнёрамиОбщение с людьмиПишите мне на WhatsApp:https://wa.me/message/RAVYW34ING5QB1

2 года назад
Stepan1278
Степан 
45 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад