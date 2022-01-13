Нужно искать аккаунты vk по заранее заданным критериям из заранее заготовленного мной списка аккаунтов. Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. В подписчики профилей влезать не надо. Далее рассылать никому ничего не ...
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