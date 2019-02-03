Подбор сотрудника на удаленную работу

Подбор персонала (HR)Закрыт5 заявок260 просмотров
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Добрый день! Требуется подобрать контент-менеджера на удаленную работу, в том числе:

- разместить вакансию / отправить приглашения

- отобрать не менее 10 кандидатов по параметрам

- провести онлайн собеседование с пробным заданием

5 лет назад
StaMiDo
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад