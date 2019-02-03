Подбор сотрудника на удаленную работу

Интернет-магазину по доставке цветов требуются операторы для подтверждения заказов по доставке цветов(букетов) во временный проект. на 6,7 и 8 марта (только на все три дня). Требования -релевантный опыт работы в колл-центре,интернет-магазине (ip-телефония, CRM). Занятость- оплачиваемая стажировка - ...
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Добрый день! Требуется подобрать контент-менеджера на удаленную работу, в том числе:
- разместить вакансию / отправить приглашения
- отобрать не менее 10 кандидатов по параметрам
- провести онлайн собеседование с пробным заданием
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